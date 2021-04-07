В Киеве бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко поджег автомобиль жены и пытался сжечь ее квартиру, где находились маленькие дети. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Во вторник, 6 апреля, в 21:50 экс-депутат позвонил в полицию и пожаловался, что приехало в свою квартиру на Героев Обороны, 10, чтобы забрать ружье, однако супруга отказалась его отдавать.

Позже жильцы дома сообщили о поджоге квартиры на 16 этаже. По их словам, пожар устроил нетрезвый мужчина, который приехал на Bentley.

На момент поджога в квартире находилась супруга экс-депутата и четверо несовершеннолетних детей.

Жителей дома эвакуировали, а Даниленко задержали.

Полицейским соседи рассказали, что несколько дней назад бывший чиновник во дворе сжег автомобиль жены. Сам Даниленко заявил, что таким образом отомстил супруге за измену.

По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство. Сейчас следователи готовят мужчине сообщение о подозрении.

Дебошир оказался бывшим председателем комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта, кандидатом в мастера спорта по борьбе дзюдо.

Напомним, что недавно под Киевом обиженная работница совершила поджог гостиницы.