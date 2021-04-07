Отомстил за измену: в Киеве бывший депутат поджег автомобиль жены и квартиру с детьми (фото) [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко поджег автомобиль жены и пытался сжечь ее квартиру, где находились маленькие дети. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Во вторник, 6 апреля, в 21:50 экс-депутат позвонил в полицию и пожаловался, что приехало в свою квартиру на Героев Обороны, 10, чтобы забрать ружье, однако супруга отказалась его отдавать.
Позже жильцы дома сообщили о поджоге квартиры на 16 этаже. По их словам, пожар устроил нетрезвый мужчина, который приехал на Bentley.
На момент поджога в квартире находилась супруга экс-депутата и четверо несовершеннолетних детей.
Жителей дома эвакуировали, а Даниленко задержали.
Полицейским соседи рассказали, что несколько дней назад бывший чиновник во дворе сжег автомобиль жены. Сам Даниленко заявил, что таким образом отомстил супруге за измену.
По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство. Сейчас следователи готовят мужчине сообщение о подозрении.
Дебошир оказался бывшим председателем комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта, кандидатом в мастера спорта по борьбе дзюдо.
Напомним, что недавно под Киевом обиженная работница совершила поджог гостиницы.
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