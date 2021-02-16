Депутат Киевсовета напал на стендапера в столичном клубе (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Депутат Киевсовета от партии "Голос" Константин Богатов напал на стендапера Влада Капицу (на фото). Драка произошла 14 февраля в арт-центре "Братислава", где выступали артисты. Об инциденте комик сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, депутату не понравился мат со сцены. Богатов решил поучить артистов как правильно выступать, но сорвался и напал Капицу, который вступил с ним в диалог.
Он бьет меня по лицу, попутно затрагивая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это все заняло буквально секунд 20... Стоит напротив меня озверевшее тело. Крикнул "помогите", чтобы не бить его. Сбежались люди. Еще побыковал, попрыгал к нам, и начал затирать о культуре и доказывать нам, что мир не такой, как должен быть, а он знает, как должно быть. Люди пока вызвали полицию.
Агрессивного депутата копы вывели из здания, но политик снова пробрался в зал, однако полицейские не дали ему повторно спровоцировать конфликт. Комику выложил на странице видео с нападением депутата и общение с ним.
Стендап-комик сообщил, что из потасовки вышел с синяками, ссадинами и сломанными очками. Фракция "Голос" осудила поведение своего депутата и назвала инцидент "позорным".
Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. Подобное поведение Константина Богатова несовместима с ценностями партии "Голос". На ближайшем собрании фракции "Голоса" в Киевсовете поведение Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты.
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