Национальный банк Украины второй раз за последние два месяца повысил ключевую учетную ставку - до 7,5%. Такое решение приняло правление Нацбанка.

В марте 2021 года состоялось первое с сентября 2018 года повышение учетной ставки до 6,5%. До этого она находилась на историческом минимуме в 6%.

В НБУ пояснили, что повысили учетную ставку для обуздания инфляции, которая ускорилась до 8,5%.

Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021-го и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

Повышать учетную ставку еще больше НБУ не собирается.

Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

Изменение учетной ставки НБУ прежде всего влияет на процентные ставки по банковским депозитам и кредитам. Ключевая ставка определяет стоимость займов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем выше процент, по которому банки предлагают собственные кредиты.

Учетная ставка обычно снижается при уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации. Это приводит к удешевлению банковских кредитов как для бизнеса, так и населения. Упадут и ставки по вкладам.

Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию займов, что удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно побуждает людей делать сбережения. Оборотной стороной высоких ставок является замедление экономического роста.

Напомним, что 7 апреля, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Украина может рассчитывать сразу на два транша от Международного валютного фонда.

Советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ожидает, что деньги Киев получит осенью 2021 года.