"Украина может получить два транша МВФ" - НБУ [ Редактировать ]
В чреду, 7 апреля, глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда из-за более длительного процесса переговоров.
Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша.
Шевченко надеется, что Верховная Рада, вернувшись к обычному режиму работы, примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.
Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам.
Также, по его словам, НБУ не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.
Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета.
Кроме того, Шевченко добавил, что ни НБУ, ни он не планируют отступать от этого пункта.
Ранее мы писали о том, что переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.
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