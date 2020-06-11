С 12 июня Национальный банк Украины снижает размер своей ключевой учетной ставки с 8% до 6%. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

"С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина", - сказано в сообщении.

Изменение учетной ставки НБУ прежде всего влияет на процентные ставки по банковским депозитам и кредитам. Ключевая ставка определяет стоимость займов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем выше процент, по которому банки предлагают собственные кредиты.

Учетная ставка обычно снижается при уменьшении инфляции (прогноз НБУ на 2020 год - 5%) и улучшении макроэкономической ситуации (НБУ ждет обвала ВВП в 2020 год на 5%). Это приводит к удешевлению банковских кредитов как для бизнеса, так и населения. Упадут и ставки по вкладам.

Вместе с тем, снижение учетной ставки сразу на 2% (и на 7,5% с начала года) может являться сигналом того, что Нацбанк включает печатный станок. С помощью облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) правительство покрывает дефицит госбюджета. Вкладываться в них частные банки не спешат, но покупают госбанки. Под это НБУ выдает им рефинансирование.

Как правило, оно сопровождается эмиссией гривны, что приводит к снижению ее курса против доллара. Это будет на руку экспортерам, которые продают товар за валюту. Кроме того, в пересмотренном бюджете-2020 заложен курс 29,5 грн за доллар. Все говорит о том, что нацвалюту ждет плавная девальвация.

Ранее сообщалось, что НБУ ввел в обращение новые 10-гривневые монеты.