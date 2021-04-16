Турция меняет правила въезда для туристов [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В Турции продлили требование для иностранцев при въезде в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Турецкой республике.
Вниманию граждан Украины и других стран, которые планируют путешествие в Турцию! Срок действия требования о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР на SARS-CoV, сделанного в течение последних 72 часов перед моментом въезда, продлен до 31 мая 2021 года.
Ранее турецкие власти заявили, что будут запрашивать у туристов справки о тестировании на COVID-19 до 15 апреля, а не 25 мая, как сообщалось ранее.
Напомним, что с 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки.
Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет. Справка должна быть на английском языке с печатью и подписью врача. Ее можно предоставить как в электронном виде (с QR-кодом лаборатории), так и распечатанной (с оригинальной печатью лаборатории).
Туристы, которые не предоставят отрицательный тест ПЦР, не будут допущены в самолет. Это не касается транзитных и трансферных пассажиров, также необязательны тесты ПЦР и карантин для членов экипажей.
Напомним, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.
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