В Турции за последние сутки коронавирусом заразились более 59 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом сообщает агентство Sabah.

В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Так, впервые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, запрещена работа спортивных залов, проведение увеселительных мероприятий, вводятся ограничения на выход на улицу лиц младше 20 и старше 65 лет.

Кроме того, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19:00 (ранее с 21:00) до 05:00. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос.

По данным Минздрава Турции, в стране 13 апреля коронавирусом заразились 59 187 человек, что стало новым ежесуточным "рекордом".

Всего в республике COVID-19 заразились 3 962 760 человек, 34 455 скончались, выздоровели 3 424 733 пациента.

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