Туристы без отрицательного теста на COVID не допукаются в самолет Источник: РИА Новости

Турецкие власти буду запрашивать у туристов справки о тестировании на COVID-19 до 15 апреля, а не 25 мая, как сообщалось ранее. Об этом пишет в Facebook посольство России в Анкаре.

Напомним, что с 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки.

Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет. Справка должна быть на английском языке с печатью и подписью врача. Ее можно предоставить как в электронном виде (с QR-кодом лаборатории), так и распечатанной (с оригинальной печатью лаборатории).

Туристы, которые не предоставят отрицательный тест ПЦР, не будут допущены в самолет. Это не касается транзитных и трансферных пассажиров, также необязательны тесты ПЦР и карантин для членов экипажей.

Ранее сообщалось, что две гражданки Украины пострадали в страшном ДТП в турецкой провинции Алания недалеко от Антальи. Пикап с туристками вылетел с дороги и упал с обрыва высотой около 50 метров.