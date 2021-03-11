С 15 марта все пассажиры до вылета будут обязаны заполнять е-анкету на сайте турецкого Минздрава Источник: Госдепартамент США

Турция отменила бумажную анкету для въезжающих в страну, в том числе туристов. Уже с 15 марта пассажиры до вылета должны будут заполнять электронную анкету на сайте турецкого Минздрава.

Анкета находится по ссылке https://register.health.gov.tr/#.

"Форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой... Форма, которую вы заполняете, может быть проверена на границах Турецкой Республики независимо от того, заполнили вы эту форму или нет", - сказано в сообщении.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.

"На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19", - информирует турецкий Минздрав.

Если гость Турецкой Республики не заполнил форму или соврал в ней, это может повлечь юридические и административные санкции.

"Кроме того, вам может быть отказано в разрешении на въезд в Турцию (Если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство)", - гласит сообщение.

Для транзитных рейсов сохраняется требование по заполнению бумажной анкеты на борту самолета.

Напомним, что с 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. Это требование будет действовать до 15 апреля.