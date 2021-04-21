В Киеве неадекватный мужчина похитил "ЗИЛ" (фото) [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, в Киеве случилось происшествие. Так, в Дарницком районе столицы мужчина украл грузовик "ЗИЛ". Полиция ввела план "Перехват". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
Правоохранителям удалось найти злоумышленника. Они задержали его на Братиславской.
Полицейские отмечают, что мужчина находился в неадекватном состоянии: либо в состоянии алкогольного опьянения, либо употреблял другие запрещенные вещества.
Ранее мы писали, что под Одессой легковушка врезалась в грузовик. На неосвещенном участке дороги он столкнулся с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, стоявший в крайней правой полосе, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Кроме того, в городе Луцк маршрутное такси с пассажирами врезалось в грузовик, в результате чего люди получили различные травмы. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по статье 286. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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