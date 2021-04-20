В Одессе грузовик без кабины устроил масштабное ДТП [ Редактировать ]
В Одессе у грузовика во время движения откинулась кабина и он спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями.
ДТП произошло в Малиновском районе города. Грузовик КамАЗ ехал со стороны улицы Святослава Рихтера. Во время выполнения маневра поворота у него откинулась кабина, в результате чего водитель допустил выезд на полосу встречного движения и протаранил автомобиль Toyota Corolla.
Отмечается, что легковушка от удара отлетела назад и столкнулась с соседним внедорожником RAV4. К счастью, столь страшный инцидент обошелся без пострадавших.
Ранее мы писали, что под Одессой легковушка врезалась в грузовик. На неосвещенном участке дороги он столкнулся с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, стоявший в крайней правой полосе, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Кроме того, в городе Луцк маршрутное такси с пассажирами врезалось в грузовик, в результате чего люди получили различные травмы. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по статье 286. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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