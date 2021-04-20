Легковушка отлетела назад и столкнулась с соседним внедорожником/ фото: Autonews

В Одессе у грузовика во время движения откинулась кабина и он спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями.

ДТП произошло в Малиновском районе города. Грузовик КамАЗ ехал со стороны улицы Святослава Рихтера. Во время выполнения маневра поворота у него откинулась кабина, в результате чего водитель допустил выезд на полосу встречного движения и протаранил автомобиль Toyota Corolla.

Отмечается, что легковушка от удара отлетела назад и столкнулась с соседним внедорожником RAV4. К счастью, столь страшный инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее мы писали, что под Одессой легковушка врезалась в грузовик. На неосвещенном участке дороги он столкнулся с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, стоявший в крайней правой полосе, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Кроме того, в городе Луцк маршрутное такси с пассажирами врезалось в грузовик, в результате чего люди получили различные травмы. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по статье 286. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.