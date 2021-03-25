На Волыни произошло жуткое ДТП с автобусом и грузовиком [ Редактировать ]
В городе Луцк маршрутное такси с пассажирами врезалось в грузовик, в результате чего люди получили различные травмы.
Авария произошла на улице Киверцовской. За помощью к медработникам обратились 6 из 7 пострадавших, их госпитализировали в местные учреждения здравоохранения.
Автопроисшествие произошло в 12:30 по улице Киверцовской в Луцке. Столкнулись маршрутное такси "Богдан" и грузовик "ЗИЛ" с прицепом. В настоящее время за помощью к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители начали уголовное производство по статье 286. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, телесные повреждения получили 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир.
Кроме того, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.
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