Cмартфоны массово скупают в локдаун: названа причина [ Редактировать ]
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Мировая индустрия смартфонов значительно оправилась от прошлогоднего спада. Согласно последним данным исследовательской компании Strategy Analytics, владельцы смартфонов тратят космические суммы на приобретение новинок – глобальные поставки мобильных устройств достигли 340 миллионов единиц в I квартале 2021 года.
Продажи демонстрируют значительный рост на 24% по сравнению с прошлым годом, и представляют собой самый высокий рост с 2015 года.
Компания Strategy Analytics считает, что высокий спрос связан со стремлением потребителей перейти на более новые и лучшие смартфоны, а также желание приобщиться к 5G-сетям - эти две причины стали ключевыми факторами роста в течение квартала.
В самом Китае поставки смартфонов выросли на 35% по сравнению с тем же периодом год назад, составив 94 миллиона единиц в I квартале 2021 года.
Лидерами по-прежнему остаются пять самых популярных производителей:
- Samsung – 77 миллионов устройств;
- Apple – 57 миллионов устройств;
- Xiaomi – 49 миллионов устройств;
- Oppo – 38 миллионов устройств;
- Vivo – 37 миллионов устройств.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как смартфоны Xiaomi стоимостью $1500 раскупили за минуту. В то же время в Украине начали массово скупать поддержанные легковые автомобили.
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