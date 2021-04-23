В первом квартале 2021 года поставки смартфонов показали рост впервые с 2015 года Источник: Unsplash

Мировая индустрия смартфонов значительно оправилась от прошлогоднего спада. Согласно последним данным исследовательской компании Strategy Analytics, владельцы смартфонов тратят космические суммы на приобретение новинок – глобальные поставки мобильных устройств достигли 340 миллионов единиц в I квартале 2021 года.

Продажи демонстрируют значительный рост на 24% по сравнению с прошлым годом, и представляют собой самый высокий рост с 2015 года.

Компания Strategy Analytics считает, что высокий спрос связан со стремлением потребителей перейти на более новые и лучшие смартфоны, а также желание приобщиться к 5G-сетям - эти две причины стали ключевыми факторами роста в течение квартала.

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В самом Китае поставки смартфонов выросли на 35% по сравнению с тем же периодом год назад, составив 94 миллиона единиц в I квартале 2021 года.

Лидерами по-прежнему остаются пять самых популярных производителей:

Samsung – 77 миллионов устройств;

Apple – 57 миллионов устройств;

Xiaomi – 49 миллионов устройств;

Oppo – 38 миллионов устройств;

Vivo – 37 миллионов устройств.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как смартфоны Xiaomi стоимостью $1500 раскупили за минуту. В то же время в Украине начали массово скупать поддержанные легковые автомобили.