Смартфоны Xiaomi стоимостью $1500 раскупили за минуту [ Редактировать ]
Источник: Phonearena
В начале апреля Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой мир увидел долгожданный гибкий смартфон китайской компании – Mi Mix Fold. Это был ответ складываемым смартфонам от Samsung и Huawei.
Несмотря на то, что ценник у смартфона отказался сверхдорогим – 1500 долларов – это не остановило пользователей. Как только первая партия Xiaomi Mi Mix Fold попала в продажу спустя 2 недели, их все раскупили менее чем за одному минуту.
Xiaomi Mi Mix Fold
Таким образом, Xiaomi разбогатела на 61 миллион долларов чуть менее, чем за 60 секунд.
Mi Mix Fold представлен в трех версиях:
- 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти (1520 долларов);
- 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти (1674 доллара);
- 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти (1980 долларов).
Таким образом компания в течение первой минуты продаж смогла реализовать до 40 тысяч смартфонов Mi Mix Fold.
Mi Mix Fold оснащен внешним 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 × 840 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также внутренним 8,01-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQHD+.
Xiaomi Mi Mix Fold
В качестве системы-на-чипе выступает флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 888, которую дополняет необычная гибкая система охлаждения Butterfly Cooling System.
Питается новинка от аккумулятора емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Ватт. От нуля до 100% блок питания заряжает батарею всего за 37 минут.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был анонсирован первый смартфон 2021 года - Xiaomi Mi 11. Также экспертами были названы ТОП-10 самых популярных смартфонов.
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