В начале апреля Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой мир увидел долгожданный гибкий смартфон китайской компании – Mi Mix Fold. Это был ответ складываемым смартфонам от Samsung и Huawei.

Несмотря на то, что ценник у смартфона отказался сверхдорогим – 1500 долларов – это не остановило пользователей. Как только первая партия Xiaomi Mi Mix Fold попала в продажу спустя 2 недели, их все раскупили менее чем за одному минуту.

Xiaomi Mi Mix Fold

Таким образом, Xiaomi разбогатела на 61 миллион долларов чуть менее, чем за 60 секунд.

Mi Mix Fold представлен в трех версиях:

12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти (1520 долларов);

12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти (1674 доллара);

16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти (1980 долларов).

Таким образом компания в течение первой минуты продаж смогла реализовать до 40 тысяч смартфонов Mi Mix Fold.

Mi Mix Fold оснащен внешним 6,52-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 × 840 пикселей и частотой обновления 90 Гц, а также внутренним 8,01-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQHD+.

Xiaomi Mi Mix Fold

В качестве системы-на-чипе выступает флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 888, которую дополняет необычная гибкая система охлаждения Butterfly Cooling System.

Питается новинка от аккумулятора емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Ватт. От нуля до 100% блок питания заряжает батарею всего за 37 минут.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее был анонсирован первый смартфон 2021 года - Xiaomi Mi 11. Также экспертами были названы ТОП-10 самых популярных смартфонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.