Приобретая новый смартфон важно понимать, что это очень плохой способ вложения денег – их практически никогда не получается продать дороже, чем купили. Все потому, что мобильные устройства очень быстро устаревают и изнашиваются, от чего и быстро проседают в цене почти на 50% за пару лет.

Другое дело, что есть такие смартфоны, которые теряют в цене быстрее и активнее, чем другие.

Смартфоны Motorola - одни из самых невыгодных для приобретения, ведь теряют в цене 42% за год

Очень часто смартфоны продают на вторичке, чтобы приобрести более новый и мощный аппарат на замену старому. Однако какой смартфон выбрать, чтобы он не так быстро обесценивался и попытаться выручить за него хотя бы 60-70% от его стоимости? Это возможно, если знать, какому бренду отдавать предпочтение.

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Аналитики BankMyCell провели исследование изменения цен смартфонов, в ходе которого изучили 310 популярных аппаратов от разных производителей, а потом высчитали среднее арифметическое от произошедшего дисконта.

Их целью было выяснить, насколько стремительно дешевеют устройства разных брендов в разрезе одного года.

HTC- самый быстро обсесценивающийся смартфон в цене

Не секрет, что ни один смартфон не подорожал через год после выхода. Однако нашлись такие, которые потеряли всего лишь чуть более 20%, тогда как другие лишились более 50% исходной цены.

Выяснилось, что сильнее всего смартфоны теряют в стоимости в первый год своего появления на рынке. Причем быстрее всего дешевеют самые дорогие аппараты.

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К примеру, Galaxy A51, который поступил в продажу и так по предельно низкой цене, подешевел всего на 15%, а вот Galaxy S20 Ultra за год обесценился почти на 40%.

Вот сколько в процентном соотношении потеряли смартфоны разных брендов за 2020 год:

iPhone – 22,35%

LG – 26,36%

Nokia – 30,29%

Samsung – 33,46%

BlackBerry – 34,02%

Google Pixel – 38,46%

Sony – 39,51%

Motorola – 42,57%

HTC – 53,08%

Почему Android-смартфоны дешевеют быстрее Apple?

По вышеизложенной статистике заметно, что самым выгодным смартфонов с точки зрения приобретения и последующей перепродажи, является iPhone. Приобретая смартфон от Apple, можно быть уверенным, что он прослужит как минимум 5-6 лет. Также обновления, в отличие от Android, никак не отражаются на их производительности – старый смартфон будет обладать всеми функциями, что и новые модели.

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На Android все по-другому, что и отражается на их быстром обесценивании. Большинство производителей поддерживают свои смартфоны в лучшем случае по 2 года, лишь одна Samsung расширила поддержку до 4 лет.

При обновлениях большинство новых функций, как правило, ориентировано только на самые новые аппараты, а вот прошлогодние и позапрошлогодние тех же нововведений уже не получают.

Получается сиутация, что технологии, которые предлагают производители, не успевают раскрыть весь свой потенциал и уходят на покой раньше, чем многим того хотелось бы. С айфонами такого не происходит.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Huawei продает бренд смартфонов Honor. В то же время LG отказывается от выпуска смартфонов.

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