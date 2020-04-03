Как и во многих других отраслях, пандемия коронавируса Covid-19 оказывает разрушительное влияние на рынок смартфонов.

Аналитики прогнозируют, что продажи мобильных устройств в 2020 году достигнут самого низкого уровня за последние 10 лет. Однако надежду внушает 2021 год, когда мобильный рынок покажет заметный рост.

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Аналитики CCS Insight считают, что мировой спрос на мобильные телефоны в 2020 году будет почти на 250 миллионов единиц ниже, чем в 2019 году, что означает снижение на 13% в годовом исчислении.

Они ожидают, что в этом году будет продано всего 1,57 миллиарда устройств, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

Отмечается, что в то время, когда Китай постепенно оправляется после карантина, а производство постепенно восстанавливается, остальной мир находится "под замком".

В связи с тем, что магазины закрыты, люди застряли в помещении, а рабочие места находятся под угрозой, ожидается, что спрос на телефоны в ближайшие месяцы будет крайне слабым.

Снижение будет самым значительным во II квартале 2020 года, и ожидается, что мировые продажи будут на 29% ниже, чем в аналогичном квартале 2019 года.

"В январе и феврале 2020 года объем продаж упал на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Данные из других стран, которые ввели строгие меры по борьбе с коронавирусом, указывают на аналогичное снижение", - заявила Марина Койчева, вице-президент по прогнозированию в CCS Insight.

Хоть 2020 год выглядит мрачным для производителей телефонов, ожидается, что в 2021 году спрос вырастет на 12%, так как экономика восстановится: люди будут совершать отложенные покупки, а 5G-сети будут все более распространенными.

Аналитики считают, что 2022 будет еще лучше, с ростом еще на 13% - почти до 2 миллиардов смартфонов.

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