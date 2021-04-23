В знак солидарности с Чехией Литва высылает двоих сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному дипломату.

"Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке, и выражает полную поддержку Чешской Республике ее действиям в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватный ответ России", - сообщает сайт МИД Литвы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного российского дипломата персоной нон грата.

Решение министра принято, солидаризуясь с правительством Чешской Республики в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб, и на основе оценки действий дипломата Российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии. Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО.

Напомним, что на прошлой неделе власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в октябре и декабре 2014 года и выслали из страны 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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По версии чешских властей, к взрыву во Врбетице, в результате которых погибли два человека, причастны российские спецслужбы. Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Евросоюз и США поддержали действия Праги.