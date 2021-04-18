Чехія висилає 18 російських дипломатів. В МЗС країни вважають, що вони є співробітниками російських спецслужб - ГРУ та СВР. А ці організації причетні до вибухів на складі боєприпасів поблизу Врбетице у 2014.

Тоді загинули дві людини. В організації диверсії підозрюють Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу співробітників ГРУ РФ, які працювали під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

Нагадаю, у 2018 вони "засвітилися" в британському Солсбері, коли спалахнув скандал з отруєнням родини Скрипалів. Нині чеська поліція оголосила їх у розшук. Російським дипломатам дали 48 годин, аби залишити Чехію. У Москві рішення Праги назвали "фокусами" та попередили про наслідки.