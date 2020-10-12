Совет Евросоюза продлил санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили на год, до 16 октября 2021 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В санкционный список входят 9 человек - пять, связанные с химическими нападениями в Сирии, и четыре - с применением "Новичка" в Солсбери.

ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия.

Также санкции введены в отношении одной организации - сирийского Центра научных исследований.

Ранее мы писали о том, что Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси.