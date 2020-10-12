Дело Скрипаля: ЕС продлил санкции против России [ Редактировать ]
Совет Евросоюза продлил санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили на год, до 16 октября 2021 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В санкционный список входят 9 человек - пять, связанные с химическими нападениями в Сирии, и четыре - с применением "Новичка" в Солсбери.
ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия.
Также санкции введены в отношении одной организации - сирийского Центра научных исследований.
Ранее мы писали о том, что Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси.
по теме
Евросоюз ввел санкции против России из-за Крымского моста
В список попали два гражданина России и четыре российские компании
В Евросоюзе отреагировали на события в Кыргызстане
Во вторник, 6 октября, Европейский союз обратился к Кыргызстану
ЄС схвалив санкції проти Росії через Керченський міст
Посли ЄС схвалили санкції проти Росії через Керченський міст - про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк
Путин предложил расчистить экономику от санкций
Во вторник, 22 сентября, президент России Владимир Путин призвал расчистить "мировую экономику от "нелегитимных санкций"
Зачинені бари та ресторани: у Франції посилили карантинні обмеження
У країнах Європи - нові спалахи COVID-19. Через це, у чотирьох містах Франції посилили карантинні обмеження