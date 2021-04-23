В Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Сегодня парня уже выписали из Киевского центра трансплантации костного мозга.

Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат. Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице ОХМАТДЕТ. 17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора. 23 апреля, на 36 день после операции, Александра Цимбалюка выписали из Киевского центра ТКМ.

Киевский центр ТКМ - единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003 года их сделали шесть, последнюю - в 2008-м. Тем не менее из-за отсутствия специфического оборудования их прекратили. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластической анемией, которые даже имели донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

В 2020 году на средства Мминздрава за границу на ТКМ отправили 138 взрослых украинцев. Одна такая операция стоила более 3,5 миллионов гривен. Сейчас трансплантации в Украине полностью оплачивает Минздрав. Стоимость трансплантации костного мозга - 1,36 млн.

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