В одной из столичных частных клиник роженица во время срочного кесаревого сечения по ошибке хирурга лишилась матки. После вмешательства у пострадавшей начались проблемы со здоровьем.

Врач нарушил технику безопасности и вырезал пациентке главный женский орган, отвечающий за репродуктивную функцию организма. Правоохранители сообщили о подозрении медику-злоумышленнику.

Женщину, которая находилась на 41 неделе беременности, доставили в частную клинику. После кесарева сечения у пациентки возникли послеоперационные осложнения, и как следствие ей удалили матку. Врач нарушил технику проведения кесарева сечения, теперь женщина больше не сможет рожать.

Отмечается, что санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 2 лет и запрет заниматься определенной деятельностью или занимать должности на срок до 5 лет.

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Кроме того, медику по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса. Сотрудника одного из медицинских учреждений Сингапура сразу же госпитализировали, однако у него никаких осложнений не было и его выписали через несколько дней.

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