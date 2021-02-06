После вакцины у медика никаких осложнений не было Источник: Pixabay

В Сингапуре медработнику по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer – BioNTech. Об этом сообщает Channel News Asia.

Сотрудника одного из медицинских учреждений Сингапура сразу же госпитализировали. Однако у него никаких осложнений не было.

"Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован. Никаких побочных эффектов обнаружено не было. Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией", – указывается в заявлении Национального офтальмологического центра.

Отметим, что в Сингапуре власти пообещали выплачивать по 10 тыс. сингапурских долларов ($7,5 тыс.) при серьезных побочных эффектах от вакцины. А в случае летального исхода или получения тяжелых осложнений, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь, правительство выплатит по 225 тыс. сингапурских долларов ($169 тыс.).

Напомним, украинцам представили календарный план вакцинации жителей страны от коронавируса.

В компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.

Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.

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