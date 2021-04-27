В Ивано-Франковске разыскивают пропавшего без вести 61-летнего ветерана футбола Ярослава Думанского, который вышел из дому 20 апреля и не выходит на связь. На сайте областной полиции размещена ориентировка.

Ярослав Думанский - легендарный советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР международного класса (1980).

Свою футбольную карьеру Думанский начал во львовских "Карпатах" (1971-1981). Затем перешел в киевское "Динамо", в составе которого стал чемпионом Советского Союза (1981) и серебряным призером Кубка СССР (1982).

В составе советской сборной Думанский становился бронзовым призером (1977) и победителем (1978) первенства Европы среди юниоров, серебряным призером молодежного чемпионата мира в Японии (1979), победителем молодежного чемпионата Европы (1980).

В 1985 Думанский перебрался в московское "Динамо", но сыграв за команду единственный матч (как и вратарь москвичей Виктор Дербунов), перешел в харьковский "Металлист", где провел один сезон.

В 1987-1990 годах он выступал за ивано-франковское "Прикарпатье" во второй и второй низшей лиге, а после завершения футбольной карьеры стал тренером в детской футбольной школе.

Напомним, что в начале апреля умер чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА и член сборной Советского Союза Валентин Афонин.