В Ивано-Франковске пропал вице-чемпион мира по футболу (фото) [ Редактировать ]
Источник: Главком
В Ивано-Франковске разыскивают пропавшего без вести 61-летнего ветерана футбола Ярослава Думанского, который вышел из дому 20 апреля и не выходит на связь. На сайте областной полиции размещена ориентировка.
Ярослав Думанский - легендарный советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР международного класса (1980).
Свою футбольную карьеру Думанский начал во львовских "Карпатах" (1971-1981). Затем перешел в киевское "Динамо", в составе которого стал чемпионом Советского Союза (1981) и серебряным призером Кубка СССР (1982).
В составе советской сборной Думанский становился бронзовым призером (1977) и победителем (1978) первенства Европы среди юниоров, серебряным призером молодежного чемпионата мира в Японии (1979), победителем молодежного чемпионата Европы (1980).
В 1985 Думанский перебрался в московское "Динамо", но сыграв за команду единственный матч (как и вратарь москвичей Виктор Дербунов), перешел в харьковский "Металлист", где провел один сезон.
В 1987-1990 годах он выступал за ивано-франковское "Прикарпатье" во второй и второй низшей лиге, а после завершения футбольной карьеры стал тренером в детской футбольной школе.
Напомним, что в начале апреля умер чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА и член сборной Советского Союза Валентин Афонин.
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