По состоянию на пятницу, 9 апреля, в Ивано-Франковске улучшилась ситуация по заболеваемости коронавирусом. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

С 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области отменяется.

Отметим, что до этого министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в Ивано-Франковской области улучшилась ситуация с коронавирусом и регион скоро может вернуться в "оранжевую" зону.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Ивано-Франковская область может выйти из "красной" зоны, если сохранится положительная динамика по количеству госпитализаций и выздоровлений.

В "красной" зоне карантина сейчас находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

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