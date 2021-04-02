Валентин Афонин выступал за сборную СССР на Чемпионате мира по футболу 1966 года Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Чемпион СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает в Twitter клуб армейцев.

Валентин Афонин, игравший на позиции защитника, выступал за владимирский "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону) и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал чемпионом СССР 1970 года, а в составе СКА - серебряным призером чемпионата страны 1966 года.

6 декабря 1970 года ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 4:3 и стал чемпионом СССР

Валентин Афонин выступал за сборную Советского Союза на Чемпионатах мира по футболу 1966 и 1970 годов. Вместе со сборной Афонин занял четвертое место на Мундиале 1966 года.

На чемпионате Европы 1968 года Афонин в составе сборной СССР завоевал 4-е место.

Напомним, что в июле 2020 года умер бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.

"Подробности" сообщали, что 8 марта на 74 году жизни умер бывший футболист львовских "Карпат" Роман Покора. В 1969 году в составе "Карпат" он завоевал Кубок СССР.