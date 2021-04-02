Умер чемпион СССР по футболу и член сборной Советского Союза [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Чемпион СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Валентин Афонин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает в Twitter клуб армейцев.
Валентин Афонин, игравший на позиции защитника, выступал за владимирский "Трактор", СКА (Ростов-на-Дону) и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал чемпионом СССР 1970 года, а в составе СКА - серебряным призером чемпионата страны 1966 года.
6 декабря 1970 года ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 4:3 и стал чемпионом СССР
Валентин Афонин выступал за сборную Советского Союза на Чемпионатах мира по футболу 1966 и 1970 годов. Вместе со сборной Афонин занял четвертое место на Мундиале 1966 года.
На чемпионате Европы 1968 года Афонин в составе сборной СССР завоевал 4-е место.
Напомним, что в июле 2020 года умер бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.
"Подробности" сообщали, что 8 марта на 74 году жизни умер бывший футболист львовских "Карпат" Роман Покора. В 1969 году в составе "Карпат" он завоевал Кубок СССР.
по теме
Причина столь скоропостижной смерти - не сообщается
31 марта в Европе прошли 15 поединков квалификации мирового первенства. Украина дома сыграла вничью с Казахстаном - 1:1. Голы забили Роман Яремчук (20-я минута) и Серикжан Мужиков (59-я)
В среду, 31 марта, сборная Украины по футболу, сыгравшая вничью с чемпионом мира Францией (1:1) и с Финляндией (1:1), проведет третий матч квалификации ЧМ-2022 в Катаре. На пустом НСК "Олимпийский" в Киеве подопечные Андрея Шевченко сразятся с Казахстаном. Начало поединка - в 21:45
Сборная Украины по футболу впервые за последние 22 года отобрала очки у французов на их же поле. Матч на пустом "Стад де Франс" завершился со счетом 1:1
Контракт с "Ювентусом" действует до июня 2022 года, а зарплата португальца составляет 31 млн в год. В руководстве клуба считают, что она слишком высока, и рассматривают возможность продажи Роналду. Против португальца также играет его возраст (36 лет) и вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов