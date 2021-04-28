В Турции граждане вышли на протесты в связи с введением двухнедельного локдауна с 29 апреля по 17 мая. Жители возмущены тем, что прибывающие туристы не обязаны соблюдать ограничения, а отели для них остаются открытыми.

Также протестующие дополнительно разгорячены и тем, что во время священного Рамадана их заперли дома на жесткий карантин, также был введен запрет на продажу алкоголя, а выйти можно только до ближайшего магазина. Граждане в социальных сетях начали флешмоб, направленный на опротестование несправедливого решения правительства.

Ковид завезли из-за границы. Но когда приедут туристы, они не привезут ковид, они привезут валюту. А микробы в воздухе действуют только на турок, к туристам не цепляются.

Отмечается, что градоначальник одного из курортных городов Анталии заявил, что туристы могут подвергнуться ограничениям, если напряжение в стране возрастет. Правоохранители будут следить за иностранцами и следить за ношением средств индивидуальной защиты. В популярной среди украинских туристов Анталии, проходят регулярные рейды полиции и выписываются штрафы на 900 лир, а в случае отсутствия паспорта могут забрать в полицейский участок.

Ранее мы писали, что в Турции с 29 апреля до 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. К тому же в стране продлили требование для иностранцев при въезде в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19 до 31 мая 2021 года.

Кроме того, с 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до прилета. Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет.

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