Власти Турции с 29 апреля по 17 мая вводят полный локдаун на территории страны. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал NTV.

С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью.

За последние сутки в Турции подтвердили 38 553 новых случая коронавируса.

Напомним, что в Турции продлили требование для иностранцев при въезде в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19 до 31 мая 2021 года.

Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет. Справка должна быть на английском языке с печатью и подписью врача. Ее можно предоставить как в электронном виде (с QR-кодом лаборатории), так и распечатанной (с оригинальной печатью лаборатории).

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.