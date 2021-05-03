В немецком городе Мюнхен отменили ежегодный пивной фестиваль Октоберфест. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса и роста случаев заболевания. Столь непростое решение принял премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его словам, решение было крайне тяжелым, однако оно должно было быть принято, так как в настоящее время существует высокий риск заболевания COVID-19. Непредсказуемость развития эпидемиологической ситуации в мире является ключевым фактором в запрете Октоберфеста.

Отмечается, что проведение фестиваля с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками было бы нереалистично и крайне трудно. Более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов, считают Зёдер и Райтер.

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Кроме того, самый большой рок-фестиваль Британии отменяют из-за COVID-19. В прошлом году фестиваль "Ґластон-бери" должен был стать 50-м по счету. На юбилейном мероприятии планировали выступить Пол Маккартни, Тейлор Свифт и Ламар.

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