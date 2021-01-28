Каннский кинофестиваль снова перенесли: озвучены даты [ Редактировать ]
74-й Каннский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса перенесли на 6-17 июля 2021 года. Он должен был пройти с 11 по 22 мая этого года.
Об этом говорится в заявлении организаторов.
Осенью 2020 года организаторы сообщили, что оставляют за собой право изменять даты проведения события в зависимости от развития ситуации с пандемией в мире.
В апреле 2020 года кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии COVID.
Ранее сообщалось, что "Золотой глобус-2021" перенесли. Вручение престижной награды в области киноискусства перенесли на "место Оскара". Традиционно церемония проходит в начале января. Организаторы приняли решение изменить дату 78-й церемонии вручения "Золотого глобуса" на воскресенье, 28 февраля 2021 года.
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