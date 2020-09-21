На Октоберфесті заборонили пиво [ Редактировать ]
Октоберфест без святкувань, а тепер ще й без алкоголю. Влада Мюнхена заборонила продаж і вживання спиртних напоїв на місці проведення найпопулярнішого в Європі пивного фестивалю.
Таке обмеження запровадили, щоб гульвіси не збиралися натовпами та не влаштовували масових святкувань. Їх скасували через протиепідемічні заходи - уперше від часів Другої світової війни.
Октоберфест мав би розпочатися цієї суботи й тривати до четвертого жовтня.
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