Октоберфест без святкувань, а тепер ще й без алкоголю. Влада Мюнхена заборонила продаж і вживання спиртних напоїв на місці проведення найпопулярнішого в Європі пивного фестивалю.

Таке обмеження запровадили, щоб гульвіси не збиралися натовпами та не влаштовували масових святкувань. Їх скасували через протиепідемічні заходи - уперше від часів Другої світової війни.

Октоберфест мав би розпочатися цієї суботи й тривати до четвертого жовтня.