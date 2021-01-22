Найбільший рок-фестиваль Британії скасовують через COVID-19 [ Редактировать ]
Велика Британія цьогоріч знову без музики. Найбільший рок-фестиваль країни - "Ґластон-бері" - другий рік поспіль скасовують через COVID-19. Організатори заспокоюють - меломани, які придбали квитки, зможуть скористатися ними наступного разу.
Торік фестиваль "Ґластон-бері" мав стати п'ятдесятим за ліком. На ювілейному заході планували виступити Пол Маккартні, Тейлор Свіфт і Кендрік Ламар.
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