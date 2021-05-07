В столице двое мужчин облили горючим веществом обидчика сына одного из них, жестоко избили и подожгли. Правоохранители открыли уголовное производство в их отношении.

Стало известно, что погибший якобы оскорбил ребенка, после чего расплата не заставила себя долго ждать. Медики, которые приехали на место происшествия, зафиксировали 80% ожогов, однако спасти его не смогли.

Злоумышленник с товарищем решил "поквитаться" с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер.

Отмечается, что правоохранители получили тревожное сообщение от случайных прохожих, что на проспекте Георгия Гонгадзе просит о помощи человек, у которого загорелась одежда. В результате следственных действий нарушители были оперативно задержаны Ими оказались уроженцы Киева, 1997 и 2002 годов рождения, за содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также, центре Запорожья на улице Заводская, 21а нашли сожженное тело девушки. Сперва местные Telegram-каналы сообщали, что ее якобы сожгли, однако позже правоохранители подтвердили, что девушка сама облила себя легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла.

Кроме того, в городе Рахов женщина подожгла жилище своего экс-сожителя из-за крупной ссоры с ним. Полиция сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 194 УК Украины.

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