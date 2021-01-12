В городе Рахов женщина подожгла жилище своего экс-сожителя из-за крупной ссоры с ним.

Правоохранители получили сообщение о том, что в одном из районов города пылает дом, они приехали на место происшествия, после чего был установлен факт умышленного поджога и в сжатые сроки найдена 22-летняя подозреваемая.

Отмечается, что погорельцу 31 год и он, перед тем как остаться без жилья, конфликтовал со своей сожительницей и та, проникла в дом около 22:00, после чего черкнула спичкой возле одежды и шкафа. Через несколько минут все жилище было охвачено пожаром. Через короткое время дом полностью сгорел. Полиция сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 194 УК Украины, ей грозит наказание в виде тюремного заключения, сроком до 10 лет.

Фото: Нацполиция

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