Месть с огоньком: на Закарпатье женщина подожгла сожителя [ Редактировать ]
В городе Рахов женщина подожгла жилище своего экс-сожителя из-за крупной ссоры с ним.
Правоохранители получили сообщение о том, что в одном из районов города пылает дом, они приехали на место происшествия, после чего был установлен факт умышленного поджога и в сжатые сроки найдена 22-летняя подозреваемая.
Отмечается, что погорельцу 31 год и он, перед тем как остаться без жилья, конфликтовал со своей сожительницей и та, проникла в дом около 22:00, после чего черкнула спичкой возле одежды и шкафа. Через несколько минут все жилище было охвачено пожаром. Через короткое время дом полностью сгорел. Полиция сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 194 УК Украины, ей грозит наказание в виде тюремного заключения, сроком до 10 лет.
Фото: Нацполиция
Читайте также, под Винницей женщина подожгла дом с ребенком. Переодевшись в другую одежду она покинула дом и исчезла, а в результате пожара, дом и вещи, которые находились в нем, повреждены и уничтожены.
Кроме того, в Киеве мужчина поджог квартиру с соседом внутри и сбежал. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
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