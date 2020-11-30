В воскресенье, 29 ноября, в Бердянске дети подожгли 12-летнего подростка и снимали происходящее в Instagram. Такая детская "забава" обернулась катастрофическими последствиями. Ребенок попал в реанимацию. Об этом сообщает издание "Про Бердянск".

Мальчик в больнице уже больше суток. У него диагностировано 30% ожогов тела.

Подробности случившегося и все детали уточняет полиция. Там же подтвердили трагедию.

На данный момент правоохранители устанавливают подробности, а близкие подростка в социальных сетях ищут лекарственные средства, чтобы помочь ему.

На странице ребенка в Instagram осталось 6-секундное видео, где он с ровесниками распивает алкоголь и говорит, что ему скоро умирать. Судя по всему, он знал, что собираются делать друзья.

Ранее мы писали о том, что под Киевом иностранцы подожгли автомобиль ресторатора. Также мы писали о том, как в Луганской области два 8-летних мальчика подожгли автомобиль и сбежали.

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