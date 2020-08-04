В центре Запорожья девушка сожгла себя заживо (фото) [ Редактировать ]
Утром во вторник, 4 августа, в центре Запорожья на улице Заводская, 21а нашли сожженное тело девушки. Инцидент произошел возле местного римско-католического храма "Собор Бога Отца Милосердия", сообщает obozrevatel.com.
Сперва местные Telegram-каналы сообщали, что ее якобы сожгли, однако позже правоохранители подтвердили, что девушка сама облила себя легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла.
"По предварительной информации, около четырех утра женщина облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. От полученных травм она погибла. Предварительно, это самоубийство", – сообщили в пресс-службе полиции в области.
Личность девушки и причины трагедии устанавливают правоохранители.
В сети опубликовали жуткие кадры с места происшествия.
Внимание! Фото 21+.
Отмечается, что в сети нашли депрессивные посты девушки, которая сожгла себя в Запорожье. Авторы Telegram-канала "Это Запорожье" пишут, что ее якобы зовут Анастасия Никлас, хотя в правоохранительных органах информации о личности умершей не разглашают.
Ранее сообщалось, что под Харьковом пенсионерка сожгла себя заживо.
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