Утром во вторник, 4 августа, в центре Запорожья на улице Заводская, 21а нашли сожженное тело девушки. Инцидент произошел возле местного римско-католического храма "Собор Бога Отца Милосердия", сообщает obozrevatel.com.

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Сперва местные Telegram-каналы сообщали, что ее якобы сожгли, однако позже правоохранители подтвердили, что девушка сама облила себя легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла.

"По предварительной информации, около четырех утра женщина облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. От полученных травм она погибла. Предварительно, это самоубийство", – сообщили в пресс-службе полиции в области.

Личность девушки и причины трагедии устанавливают правоохранители.

В сети опубликовали жуткие кадры с места происшествия.

Внимание! Фото 21+.

Отмечается, что в сети нашли депрессивные посты девушки, которая сожгла себя в Запорожье. Авторы Telegram-канала "Это Запорожье" пишут, что ее якобы зовут Анастасия Никлас, хотя в правоохранительных органах информации о личности умершей не разглашают.

Ранее сообщалось, что под Харьковом пенсионерка сожгла себя заживо.