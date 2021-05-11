УЕФА примет сенсационное решение по финалу Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Руководство УЕФА в ближайшее время сделает заявление о переносе финала Лиги чемпионов из турецкого Стамбула в Лондон или Лиссабон. Об этом сообщил итальянский журналист Никола Шира.
По его словам, в ближайшее часы на заседании УЕФА будет принято соответствующее решение. Официальное заявление будет сделано сразу после совещания.
УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Решение будет принято в ближайшие часы.
Отмечается, что на столь серьезный шаг Союз европейских футбольных ассоциаций толкнуло то, что в Турции резко возросло количество инфицированных коронавирусной инфекцией, что привело к введению в стране жесткого карантина.
Читайте также, английский футбольный клуб "Челси" обыграл испанский "Реал" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов, игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. "Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории, "Манчестер Сити" - впервые.
Кроме того, УЕФА близко к решению об исключении Мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" из турнира Лиги чемпионов на весь следующий сезон за создание Европейской Суперлиги. абсолютное меньшинство членов УЕФА считает, что команды следует наказать исключением.
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