Руководство УЕФА в ближайшее время сделает заявление о переносе финала Лиги чемпионов из турецкого Стамбула в Лондон или Лиссабон. Об этом сообщил итальянский журналист Никола Шира.

По его словам, в ближайшее часы на заседании УЕФА будет принято соответствующее решение. Официальное заявление будет сделано сразу после совещания.

УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Решение будет принято в ближайшие часы.

Отмечается, что на столь серьезный шаг Союз европейских футбольных ассоциаций толкнуло то, что в Турции резко возросло количество инфицированных коронавирусной инфекцией, что привело к введению в стране жесткого карантина.

Читайте также, английский футбольный клуб "Челси" обыграл испанский "Реал" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов, игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. "Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории, "Манчестер Сити" - впервые.

Кроме того, УЕФА близко к решению об исключении Мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" из турнира Лиги чемпионов на весь следующий сезон за создание Европейской Суперлиги. абсолютное меньшинство членов УЕФА считает, что команды следует наказать исключением.

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