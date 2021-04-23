В УЕФА называют именно эти футбольные клубы бунтовщиками/ фото: 24tv.ua

УЕФА близко к решению об исключении Мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" из турнира Лиги чемпионов на весь следующий сезон за создание Европейской Суперлиги.

В УЕФА называют именно эти футбольные клубы "взбунтовавшимися" и учинившими переворот в футбольных турнирах. Также ситуацию усугубляет и тот факт, что команды до сих пор не вышли из перечня клубов-участников Суперлиги.

Отмечается, что абсолютное меньшинство членов УЕФА считает, что команды следует наказать исключением, тогда как остальные выступают за менее суровые санкции. Известно, что в пятницу, 23 апреля, на очередном заседании УЕФА будет обсуждать вопрос дальнейших действий в отношении "Ювентуса" и "Реала".

Ранее мы писали, что Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который являлся новоиспеченным главой Суперлиги, обвинил владельцев "Манчестера" в способствовании в развале турнира. Среди шести английских клубов оказался один, который не проявил особого интереса к Суперлиге.

Кроме того, Английские футбольные гранды "Челси" и "Манчестер Сити" могут покинуть Европейскую Суперлигу в скором времени. Футбольные клубы, которые могут покинуть Суперлигу, рискуют получить судебный иск, размером в несколько миллиардов евро.

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