"Реал" и "Ювентус" выгонят из Лиги чемпионов: что произошло [ Редактировать ]
УЕФА близко к решению об исключении Мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" из турнира Лиги чемпионов на весь следующий сезон за создание Европейской Суперлиги.
В УЕФА называют именно эти футбольные клубы "взбунтовавшимися" и учинившими переворот в футбольных турнирах. Также ситуацию усугубляет и тот факт, что команды до сих пор не вышли из перечня клубов-участников Суперлиги.
Отмечается, что абсолютное меньшинство членов УЕФА считает, что команды следует наказать исключением, тогда как остальные выступают за менее суровые санкции. Известно, что в пятницу, 23 апреля, на очередном заседании УЕФА будет обсуждать вопрос дальнейших действий в отношении "Ювентуса" и "Реала".
Ранее мы писали, что Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, который являлся новоиспеченным главой Суперлиги, обвинил владельцев "Манчестера" в способствовании в развале турнира. Среди шести английских клубов оказался один, который не проявил особого интереса к Суперлиге.
Кроме того, Английские футбольные гранды "Челси" и "Манчестер Сити" могут покинуть Европейскую Суперлигу в скором времени. Футбольные клубы, которые могут покинуть Суперлигу, рискуют получить судебный иск, размером в несколько миллиардов евро.
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