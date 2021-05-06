"Челси" и "Манчестер Сити" вышли в финал ЛЧ Источник: УЕФА

Английский футбольный клуб "Челси" обыграл испанский "Реал" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Тимо Вернер (28) и Мэйсон Маунт (85). Общий счет двух игр - 3:1 (в первом матче была ничья 1:1).

"Челси" в финале сыграет с другим английским клубом с "Манчестер Сити", который во втором полуфинальном матче обыграл французский ПСЖ со счетом 2:0.

"Челси", принадлежащий Роману Абрамовичу, вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз в истории, "Манчестер Сити" - впервые.

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 пройдет 29 мая в Стамбуле. Это будет третий раз в истории турнира, когда в итоговом матче сыграют две английские команды. До этого английские финалы проходили в 2008-м ("Манчестер Юнайтед" - "Челси", победил "МЮ") и 2019-м ("Тоттенхэм" - "Ливерпуль", победил "Ливерпуль").

Напомним, что "Реал" и "Ювентус" могут выгнать из Лиги чемпионов.