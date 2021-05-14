С начала массовых протестов и беспорядков на территории Государства Израиль, правоохранители арестовали 750 человек. Также различные ранения получили 5 сотрудников полиции. об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.

Акции протестов захлестнули десятки населенных пунктов страны, особенно со смешанным арабо-еврейским населением. В частности, в городке Акко, который находится на севере Израиля, протестующие арабы совершили атаку камнями на полицейский участок, позже они напали на прохожего, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что в городе Бат-Ям, который находится на побережье Средиземного моря, радикальные израильтяне громили магазины и кафе, которые принадлежат гражданам арабской национальности. К тому же был избит мужчина на почве национальной ненависти, а в городе Лод, который находится неподалеку от Тель-Авива. арабское население разгромило рынок, иешиву (еврейскую религиозную школу) и жгли автомобили. Там ввели комендантский час, а также чрезвычайное положение.

Читайте также, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и ракетных обстрелов, на территории Германии прошли масштабные антиизраильские акции протеста. В настоящее время полиция проводит расследование и усилила присутствие у еврейских учреждений.

Кроме того, Израиль начал наземную и воздушную атаку сектора Газа. Военные сообщают, что один из пораженных складов находился в резиденции сотрудника военно-морского подразделения движения, за последние сутки в общей сложности атаковали семь противотанковых отрядов.

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