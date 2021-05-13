В ночь на 13 мая в Израиле произошли самые серьезные беспорядки и крупнейшие столкновения между арабами и евреями за много лет. Об этом пишут израильские СМИ, сообщает "Медуза".

По данным израильской полиции, во время ночных беспорядков 12-13 мая минимум 374 человека были задержаны, многие из них - подростки в возрасте от 13 лет. 36 полицейских получили легкие ранения.

Первые крупные стычки начались 11 мая в пригороде Тель-Авив городе Лод. Арабы поджигали синагоги, магазины и автомобили. В ответ на это десятки молодых евреев приехали в Лод из других городов и вступили в столкновения с арабами.

Мэр Лода Яир Ревиво ввел в городе комендантский час. В Лоде ранены не менее 20 человек, в том числе 33-летняя беременная арабская женщина, получившая травму головы. Ее доставили в больницу, где она благополучно родила. Также горожанин-араб ударил еврея ножом, а результате чего тот был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Читайте также МАУ и другие авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив

12-13 мая беспорядки начались в других крупных городах и поселениях страны - Иерусалиме, Хайфе, Тверии, Акко, Умм-эль-Фахме, Бат-Яме, Яффо, Джиср-а-Зарка, Вади, Хадере и Беэр-Шеве.

В Тамре мужчина-еврей был ранен ножом, а когда за ним приехала скорая помощь, арабы чуть не сожгли машину вместе с раненым. В Иерусалиме ударили ножом горожанина-араба, а в городе Акко на мужчину-еврея напала толпа арабов. Его избили камнями и арматуринами, после чего он был госпитализирован в критическом состоянии. Здесь же арабы подожгли гостиницу в Старом городе.

В Бат-Яме сотни израильских ультраправых прошли стихийным маршем по набережной, нападая на арабские заведения и скандируя "Смерть арабам!". После этого толпа напала на водителя-араба, который попытался скрыться, однако его вытащили из автомобиляы и сильно избили. Этот момент попал на видео.

בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ' בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021

В Хайфе 20-летний араб также оказался в автомобиле среди толпы, скандировавшей "Смерть арабам!". Когда его забросали камнями, водитель попытался скрыться, при этом сбил одного из участников беспорядков. Арабу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией. Марши израильских националистов также прошли в Тверии и Акко.

13 мая около 100 тысяч палестинцев собрались на Храмовой горе в Иерусалиме для молитвы в день завершения священного месяца Рамадан. Многие из них скандировали "Боже, дай победу Газе", размахивая палестинскими флагами и плакатами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил заявление, в котором назвал столкновения арабов и евреев "недопустимыми".

Меня не волнует, кипит ли ваша кровь, даже если она кипит. Это не имеет значения. Вы не можете взять закон в свои руки. Вы не можете подойти к арабскому гражданину Израиля и попытаться напасть на него. Так же недопустимо, когда арабские граждане делают это с еврейскими гражданами. Этого не будет.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что внутренний конфликт в Израиле "не менее опасен, чем ХАМАС". Для нормализации ситуации на улицах военные привлекли десять рот резервистов военизированной пограничной полиции Израиля.

Глава Минобороны пообещал, что ни один солдат армии Израиля не будет участвовать в подавлении уличных беспорядков, поскольку это "не является частью миссии ЦАХАЛа".

Напомним, что Израиль объявил мобилизацию тысячи резервистов.