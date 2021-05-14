На фоне эскалации палестино-израильского конфликта и ракетных обстрелов, на территории Германии прошли масштабные антиизраильские акции протеста.

12 мая в городе Гельзенкирхен, Северный Рейн-Вестфалия, около 180 демонстрантов пытались пройти по центру города в сторону синагоги, часть протестующих выкрикивала антисемитские лозунги, правоохранители применили спецсредства. Также в центре Ганновера был остановлен митинг против Израиля в связи с несоблюдением участниками противоэпидемических норм.

Отмечается, что в столице Германии Берлине двое неизвестных злоумшышленников похитили флаг Государства Израиль, который был поднят в штабе партии Христианско-демократический союз. Известно, что в берлинском районе Панков неизвестные подожгли мусорный контейнер возле ратуши, чтобы сжечь флаг Израиля, висящий на здании, однако их планам помешали вовремя подоспевшие пожарные. В настоящее время проводит расследование и усилила присутствие у еврейских учреждений.

Читайте также, в израильских городах произошли столкновения арабов с евреями — крупнейшие за много лет. Министр обороны Израиля заявил, что конфликт внутри страны не менее опасен, чем противостояние с ХАМАС, во время ночных беспорядков 12-13 мая минимум 374 человека были задержаны.

Кроме того, воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа. Подразделения армии Израиля заметили и нанесли удары по двум отрядам, вооруженным противотанковыми ракетами, за последние сутки в общей сложности атаковали семь противотанковых отрядов.

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