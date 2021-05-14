Израиль начал наземную и воздушную атаку сектора Газа (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакуют сектор Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Воздушные и наземные войска ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа.
Израильская авиация нанесла удары по складам с оружием в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС.
תיעוד: כך נראות תקיפות צה"ל ברצועת עזה@nurityohanan pic.twitter.com/d8d20vdsbY— כאן חדשות (@kann_news) May 13, 2021
Военные сообщают, что один из пораженных складов находился в резиденции сотрудника военно-морского подразделения движения.
Подразделения армии Израиля заметили и нанесли удары по двум отрядам, вооруженным противотанковыми ракетами. За последние сутки в общей сложности атаковали семь противотанковых отрядов.
В течение последних двух дней истребители ЦАХАЛ также ударили по киберподразделению движения ХАМАС.
Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по киберподразделению террористической организации ХАМАС в [одном из] городов сектора Газа, которое было обнаружено в результате совместных операций разведывательного управления и управления по киберзащите.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в Twitter, что операция продлится до тех пор, пока не будут "восстановлены мир и безопасность" в стране.
Готовясь к наземной операции, Израиль вызвал 16 тысяч резервистов. Одновременно с конфликтом в Газе обострилась внутренняя ситуация в Израиле. Во многих израильских городах начались уличные столкновения между арабами и евреями.
Напомним, что ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. Обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС выдвинул ультиматум - или израильские силы покидают занятый ими ранее районы в Иерусалиме вокруг мечети "Аль-Акса"- или палестинцы начинают обстрелы Израиля.
За трое суток с территории Газы по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет. Погибли 7 человек. В ответ Израиль наносит удары по объектам ХАМАС. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли 109 человек.
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