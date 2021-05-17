Верховная Рада Украины соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе. Заседание может состояться уже во вторник, 18 мая, в 16:00.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета Рады.

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"На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы", - сказал он.

По словам Разумкова, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.

"Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00" , - отметил спикер Рады.

Он также обратился к народным депутатам с вопросом о необходимости заслушать позицию этих министров.

"Чтобы они отчитались, что было сделано, что не успели сделать", - добавил глава парламента.

Ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили причины отставки Степанова. Также мы писали о том, что очередные заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу пройдут на этой неделе.

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