Рада соберется на внеочередное заседание [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины соберется минимум на одно внеочередное заседание на этой неделе. Заседание может состояться уже во вторник, 18 мая, в 16:00.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета Рады.
"На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а может и больше. Первое внеочередное заседание - с таким предложением обратилась партия "Слуга народа" еще в пятницу. Сегодня были выданы подписные листы", - сказал он.
По словам Разумкова, это внеочередное заседание будет касаться трех вещей.
"Этот вопросы кадровые. Два министра написали заявление по собственному желанию. Это господин Криклий и господин Петрашко. И есть представление премьер-министра Украины в отношении господина Степанова... Если будут собраны необходимые подписи, будет созвано внеочередное заседание в 16:00" , - отметил спикер Рады.
Он также обратился к народным депутатам с вопросом о необходимости заслушать позицию этих министров.
"Чтобы они отчитались, что было сделано, что не успели сделать", - добавил глава парламента.
Ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили причины отставки Степанова. Также мы писали о том, что очередные заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу пройдут на этой неделе.
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