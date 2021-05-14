В пятницу, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На нем должны утвердить новые санкции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Известно, что заседание запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского.

Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году.

Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.

Напомним, что Зеленский изменил состав СНБО.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти.

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