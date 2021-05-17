У Зеленского объяснили причины отставки Степанова [ Редактировать ]
У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему увольняют министра здравоохранения Максима Степанова. Причиной являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.
Кроме того, против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. Из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку.
Как сообщили источники, зачастую депутаты из "Слуги народа" прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров по вакцинах. И они неоднократно слышали обратную связь, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны, добавил он.
Ранее пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний в Facebook сообщила, что в парламент "поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова".
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