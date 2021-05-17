Японская компания Casio представила новые часы для спорта GBA900. Компания позиционирует новинку как самые доступные часы в семействе G-Shock с подключением к смартфону.

Традиционно для линейки G-Shock часы, которые позиционируются для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, получили массивный ударопрочный, пыле и водонепроницаемый корпус. Новая конструкция позволила уменьшить толщину часов, а дополнительные отверстия в зоне крепления ремешка улучшают вентиляцию руки и отводят влагу от кожи.

GBA900 обладают высокой автономностью: без замены батарейки часы проработают два года. Часы выпускаются в черном (GBA900–1A) и белом (GBA900–7A) цвете.

Большой ЖК-дисплей обеспечивает улучшенную видимость многофункционального цифрового дисплея, продолжая отображать аналоговое время.

Используя встроенный акселерометр, GBA900 при помощи подключения по Bluetooth позволяют измерять пройденную дистанцию, скорость движения, расход калорий во время бега и другие показатели. Ежедневная статистика загружается на смартфон, где ее можно изучать с помощью фирменного приложения G-Shock Move.

Дополнительные функции включают счетчик шагов, график для отображения интенсивности тренировки и график достижений, показывающий прогресс в достижении индивидуальных целей.

GBA900 оснащена всем спектром технологий G-SHOCK, в том числе:

Устойчивость к ударам;

Водонепроницаемость 200 м;

2 года автономной работы;

Автоматический двойной светодиодный светильник (супер-осветитель);

Секундомер 1/100 сек с памятью кругов 45;

Таймер обратного отсчета / интервал (до 5 настроек таймера);

5 ежедневных будильников (1 SNZ);

Полный автоматический календарь;

Мировое время (31TZ, 48 городов + UTC).

В продажу G-Shock GBA900 поступят уже в этом месяце. С 13 мая открылся прием предзаказов, а 19 мая новинка будет доступна в розничной продаже по цене $130.

Напомним, что в апреле Casio представила GSW-H1000 - первые "умные" часы линейки G-Shock.