Японская компания Casio Computer представила новую модель умных часов G-Shock GSW-H1000 ударопрочной серии G-SQUAD PRO. Ранее Casio выпускала умные часы только в линейке Pro Trek.

Традиционно для линейки G-Shock часы, которые позиционируются для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, получили массивный ударопрочный и водонепроницаемый (до 20 бар) корпус с элементами из титана. В них можно погружаться на глубину до 200 метров.

В новых часах есть оптический датчик для измерения частоты пульса, а также компас, датчик высоты, давления воздуха, акселерометр, гироскоп, гирометр, GPS и многое другое.

Отличительная черта GSW-H1000 - два ЖК-дисплея, которые можно настроить на вывод нужной информации.

Двухслойный монохромный дисплей с трехуровневым интерфейсом предназначен для постоянного отображения времени и других данных.

Миниатюрный цветной 1,32-дюймовый экран (320x300 точек) используется для показа навигации и сведений о спортивных активностях.

Первые умные G-Shock работают на операционной системе Wear OS от Google, что позволяет устанавливать различные приложения из Google Play. Они могут взаимодействовать с голосовым помощником Google Assistant при подключения к смартфону по Bluetooth или Wi-Fi.

С помощью фирменных мобильных приложений G-SQUAD PRO можно настраивать часы и анализировать собранную ими информацию.

В продаже G-Shock GSW-H1000 появятся в 2021 году. Стоимость часов, доступных в черном, синем и красном цветах, пока не известна.

Напомним, что американская компания Apple рассматривает возможность выпуска Apple Watch с более прочным корпусом.