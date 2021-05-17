Экс-депутат попал в кардиореанимацию [ Редактировать ]
Заключенный под стражу бывший народный депутат Семен Семенченко накануне был экстренно доставлен в кардиореанимацию. Об этом сообщила его супруга Наталья Музыка на своей странице в Facebook.
СБУ на выходных отправило Семена Семенченко в кардиореанимацию. Сейчас к нему попал адвокат. Состояние на сегодня выясняем, находится Семен не в палате для задержанных, как обычно.
Позже Музыка добавила, что сегодняшнее заседание суда не отменяется.
Также она назвала происходящее "беспределом и произволом".
"Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоирует из реанимации в больнице "скорой" в зал суда".
Напомним, 26 марта, экс-народного депутат и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого СБУ обвиняет в создании "частной военной компании", отправили под стражу.
Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.
Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".
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