Заключенный под стражу бывший народный депутат Семен Семенченко накануне был экстренно доставлен в кардиореанимацию. Об этом сообщила его супруга Наталья Музыка на своей странице в Facebook.

СБУ на выходных отправило Семена Семенченко в кардиореанимацию. Сейчас к нему попал адвокат. Состояние на сегодня выясняем, находится Семен не в палате для задержанных, как обычно.

Позже Музыка добавила, что сегодняшнее заседание суда не отменяется.

Также она назвала происходящее "беспределом и произволом".

"Сейчас СБУ Семена Семенченко конвоирует из реанимации в больнице "скорой" в зал суда".

Напомним, 26 марта, экс-народного депутат и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого СБУ обвиняет в создании "частной военной компании", отправили под стражу.

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.

Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".