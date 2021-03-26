Семена Семенченко отправили под стражу - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, экс-народного депутат и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого СБУ обвиняет в создании "частной военной компании", отправили под стражу. Об этом сообщает "Главред" в Telegram-канале.
Так, Печерский райсуд Киева принял решение отправить Семенченко в СИЗО на 2 месяца.
Семенченко не оставили возможности внести залог.
На само судебное заседание не пускали пришедших поддержать Семенченко. По информации журналистов, внутрь не могли попасть даже те, кто хотел взять экс-депутата на поруки.
Отметим, что Семен Семенченко опровергал обвинения. Экс-депутат заявил, что информация о том, что его арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.
Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".
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