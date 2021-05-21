Под Ивано-Франковском лесовоз упал с моста в реку, погибли двое [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем. Об этом сообщает в Facebook полиция Ивано-Франковской области.
Авария произошла в селе Шевченково Калушского района в четверг, 20 мая, около 22:00. По непонятным пока причинам груженный лесовоз марки "КамАЗ" упал с моста в реку.
В салоне машины находились три человека. Водитель лесовоза 1979 г. р., житель села Лолин, и пассажир 1994 г. р., житель села Подлески, погибли, еще один пассажир 1991 г.р. получил травмы.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили сотрудники ГСЧС, раненному оказали помощь медики, его госпитализировали.
Причину аварии устанавливает следствие, но полицейские склоняются к версии, что водитель не справился с управлением.
Напомним, что в конце февраля в Черниговской области в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.
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